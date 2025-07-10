Türkiye, son 55 yılın en sıcak 4'üncü haziran ayını yaşadı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sıcaklık analizi raporuna göre; Türkiye’de 21,8 derece olan 1991-2020 normalleri haziran ayı ortalama sıcaklığı bu haziranda 23 derece olarak ölçüldü. 2025 yılı Haziran ayı, son 55 yılın en sıcak 4'üncü haziran ayı olarak kayıtlara geçti.

Meteorolojik Veritabanı kayıtlarına göre; 26-29 Haziran arasında bazı merkezlerde tüm zamanların en yüksek haziran ayı sıcaklık değerleri kaydedildi.

Türkiye için iklim değerlendirmesinin yapıldığı 220 ölçüm istasyonu içinde yer alan İzmir merkezde 13 Haziran 2024’te 41,4 derece ile kaydedilen haziran rekoru, bu yıl 27 Haziran’da 41,8 derece ile yeniden kırıldı. Dikili'de 21 Haziran 1942’de 41 derece ile kaydedilen rekor, bu 27 Haziran’da 41,7 ile yeni rekor oldu. Seferihisar’da 40,5 derece olan eski sıcaklık rekoru bu haziran ayında 40,6 derece ölçüldü. İstanbul Florya’da 28 Haziran 1982’de 36,2 derecelik rekor, bu 27 Haziran’da 36,3 derece ile kırıldı. Sinop’ta ise 28 Haziran 2007’de ölçülen 33,2 derecelik rekor, bu yıl 26 Haziran’da 33,7 ile kırıldı.

Bölgelere göre hava sıcaklıkları

Marmara Bölgesi’nde haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 22 derece iken, 2025 Haziran ayı 23,5 derece olarak gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık 9,2 derece ile Balıkesir’de, en yüksek sıcaklık ise 40,2 derece ile Lüleburgaz’da tespit edildi. Ege’de haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 23,7 dereceyken, 2025 Haziran ayı 25,8 derece olarak gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık 6,5 derece ile Simav’da, en yüksek sıcaklık ise 43,9 derece ile Milas’ta tespit edildi.

Bölge Uzun Yıllar Ort. (°C) 2025 Haziran Ort.(°C) En Düşük Sıcaklık En Yüksek Sıcaklık Marmara 22,0 23,5 9,2° (Balıkesir) 40,2° (Lüleburgaz) Ege 23,7 25,8 6,5° (Simav) 43,9° (Milas) Akdeniz 24,0 25,8 4,6° (Göksun) 43,0° (Dalaman) İç Anadolu 19,3 20,4 1,5° (Kangal) 36,5° (Çankırı) Karadeniz 19,8 20,1 3,4° (Bayburt) 37,8° (Beypazarı) Doğu Anadolu 19,1 19,9 -0,2° (Erzurum) 38,4° (Ergani) Güneydoğu Anadolu 27,2 29,2 12,8° (Batman) 45,6° (Cizre)

Akdeniz’de haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 24 dereceyken 2025 Haziran ayı 25,8 derece olarak kayıtlara geçti. Bölgede en düşük sıcaklık 4,6 derece ile Göksun’da, en yüksek sıcaklık 43 derece ile Dalaman’da belirlendi. İç Anadolu’da haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 19,3 dereceyken, 2025 Haziran ayı 20,4 derece gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık 1,5 derece ile Kangal, en yüksek sıcaklık 36,5 derece ile Çankırı’da tespit edildi.

Karadeniz’de haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 19,8 dereceyken, 2025 Haziran ayı 20,1 derece gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık 3,4 derece ile Bayburt’ta, en yüksek sıcaklık 37,8 derece ile Ankara Beypazarı’nda tespit edildi.

Doğu Anadolu’da haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 19,1 dereceyken 2025 Haziran ayı 19,9 derece oldu. Bölgede en düşük sıcaklık -0,2 derece ile Erzurum, en yüksek sıcaklık 38,4 derece ile Ergani’de tespit edildi. Güneydoğu Anadolu’da haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 27,2 dereceyken 2025 Haziran ayı 29,2 derece gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık 12,8 derece ile Batman, en yüksek sıcaklık 45,6 derece ile Cizre’de tespit edildi.

Türkiye haziranda ortalama 12,5 mm yağış aldı. Yağış, 33,6 mm olan (1991-2020) haziran normalinin yüzde 63 altında kaldı. Marmara’da son 65 yılın, İç Anadolu’da son 22 yılın en düşük yağışı gerçekleşti.