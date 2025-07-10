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Türkiye
AA 10.07.2025 09:19

Uyuşturucu satıcılarına yönelik Bursa'daki operasyonda 304 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu satıcılarına yönelik "Narkokapan-Bursa" operasyonu kapsamında 304 torbacının yakalandığını açıkladı.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik Bursa'daki operasyonda 304 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, özellikle gençlere musallat olan mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu satışı yapan, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarının takibe alındığını belirtti.

 

Bu kapsamda 21 ilde, 318 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini vurgulayan Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"Bursa'nın bir kez daha röntgenini çektik. Saha çalışmalarımızı ve analizlerimizi büyük bir titizlikle gerçekleştirdik. Şüphelileri teknik ve fiziki takiple izledik. İşlenen suçlara dair tüm faaliyetleri tek tek delillendirdik, ve düğmeye bastık.

3 bin 190 polis, 452 ekip, 2 helikopter, 22 narkotik dedektör köpeği, 4 insansız hava aracının (İHA) katılımıyla Bursa'nın Yıldırım, Kestel, Osmangazi ve Nilüfer ilçeleri merkezli İstanbul, Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Aydın, Kırıkkale, Konya, Muş, Giresun, Erzurum, Antalya, Manisa, Zonguldak, Kocaeli, Yalova, İzmir, Ankara, Rize, Muğla ve Sakarya olmak üzere 21 ilde 318 ayrı adrese yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Yapılan baskınlarda 304 torbacı yakalandı. Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden, o zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz."

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İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya Uyuşturucu
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