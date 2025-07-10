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Türkiye
AA 10.07.2025 05:27

Gaziantep'te kaza sonrası kavga: 6 yaralı, 12 gözaltı

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde trafik kazası sonrası taraflar arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı, 12 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te kaza sonrası kavga: 6 yaralı, 12 gözaltı

Beykent Mahallesi 85004. Sokak'ta plakası ve sürücüsü belirlenemeyen 3 otomobil kazaya karıştı.

Kaza sonrası taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polisin havaya ateş açarak ve biber gazı kullanarak sonlandırdığı kavgada 6 kişi yaralandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kavgaya karışan 12 kişiyi gözaltına aldı.

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Gaziantep Trafik Kazası
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