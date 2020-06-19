Atık sular Aydos Gölü'nü tehdit ediyor
Aydos Gölü bugünlerde atık sular nedeniyle tehdit altında. Kanalizasyon borularından akan kirli sular Aydos Gölü'ne zarar verirken, göl çevresinden koku yükselmeye başladı.
İstanbul Aydos Ormanı'nda, çevre köylerden gelen atık sular kanalizasyon borularından önce dereye, ardından Aydos Gölü'ne dökülüyor.
Aydos Gölü'ne uzanan dereden akan suyun siyahlığı dikkat çekiyor.
Derenin ve gölün birleştiği noktadaki manzara ise içler acısı. Su yüzeyinde köpükler oluştuğu görülürken, bölgeden zaman zaman koku da yükseliyor.
Gölün bulunduğu yere yakın noktadaki ahırlar ve su fabrikasından çıkan atık suların dereye karıştığını öne süren orman içindeki işletmeciler, yetkililerin bir an önce gölü eski haline kavuşturmasını istiyor.
"Binlerce balık öldü"
Aydos Ormanı'nda piknik alanı bulunan Ahmet Çoban, "Yukarıdaki köyün, ahırların, su istasyonlarının bütün pisliği buraya veriliyor. Genellikle yağmur yağdığı zaman su veriliyor. Gölümüzü katletmek için ellerinden geleni yapıyorlar. O kadar da şikayetçi olduk. Bunun bir an önce halledilmesi gerekiyor. Koku oluyor. Müşteriler hissettiği zaman gelmek istemiyor. Binlerce balık öldü. Eski haline döndürülmeli. Eskiden tertemizdi ve dibi görünüyordu" dedi.
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