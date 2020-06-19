Haber Giriş: Kaynak: İHA, DHA
Zeytinburnu'nda sanayi sitesinde yangın
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Zeytinburnu'nda bir sanayi sitesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İş yerinden yoğun duman çıkarken, ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
Etiketler: sanayi sitesinde yangın İstanbul ZeytinburnuSon Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 10:22
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