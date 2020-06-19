İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin dün saat 17.00'de Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir başkanlığında olağanüstü toplandığı belirtildi.

Açıklamaya göre, koronavirüsün yayılmasının önlenmesi ve normalleşme sürecinin başarıyla sürdürülmesine yönelik Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda; İl Hıfzıssıhha Meclisi bir tavsiye karar aldı.

Kamu kurumları ve özel sektör iş yerlerinin kapalı alanları ile toplu ulaşım araçlarında maske takılması zorunluluğu kararlarına ilaveten, sokağa çıkan her vatandaşın açık alanlarda da ağız ve burunu kapatacak şekilde, usulüne uygun maske takması zorunlu hale getirilmişti.

İl genelinde uygulama birliğinin sağlanması ve tereddütlerin giderilmesi için, maske kullanımı zorunluluğuna aykırı hareket edenlere, idari para cezasının 900 lira olarak verilmesi tavsiye kararı alındı.