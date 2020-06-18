Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından konuştu, Bilim Kurulunun İstanbul, Ankara ve Bursa için maske kullanma zorunluluğu getirilmesi önerisinde bulunduğunu açıkladı.

Bu açıklamanın ardından İstanbul, Ankara ve Bursa valiliklerinden de peş peşe açıklamalar geldi.

İlk olarak, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte açık alanlarda maske takmanın artık zorunlu hale getirildiğini bildirdi.

Vali Yerlikaya Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Değerli İstanbullular sağlığınız için İstanbul'da açık alanlarda maske takmak artık zorunlu." ifadelerini kullandı.

Başkentte maske takmak zorunlu oldu

Ankara Valiliği de Bilim Kurulunun önerisiyle açık alanlar ve toplu bulunulan kapalı mekanlarda maske takmanın zorunlu kılındığını açıkladı.

Vali Vasip Şahin, konuyla ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yeni normalimizin üç altın şifresi, maske, mesafe, temizlik. Sabırla, ısrarla riayet lütfen." ifadesini kullandı.

Bursa'da maske takma zorunluluğu getirildi

Bursa'da maske takmak zorunlu oldu. Şehrin pek çok noktasında kontroller yapılıyor. Detayları @trthaber muhabiri Ferhat Özkaner aktardı. pic.twitter.com/19bGiyOPtp — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 18, 2020

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha kararı ile kent sınırları içinde ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske takma zorunluluğu getirildiği bildirildi.

3 şehirde de polis ekipleri, vatandaşları yasağa uyulmasına karşı uyarıyor. Polis ekipleri, araçlardan da sürekli olarak yasağa uyulması konusunda anons geçiyor.

Çene altına takılan maskeye ceza

Daha önce kamu kurumları ve özel sektör iş yerlerinin kapalı alanları ile toplu ulaşım araçlarında maske takılması zorunluluğu getirilmişti.

Bu kurala ilaveten sokağa çıkan her vatandaşa maske takma zorunluluğu getirildi.

Vatandaşların maskeyi koluna, çenesine takması ya da çantasında taşıması kabul edilmeyecek.

Maske takarken dikkat edilecek husus, maskenin ağız ve burnu kapatması. Maskeyi usulüne uygun takmayanlara idari para cezası verilecek, Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılabilecek.

TCK 195. Madde:

"Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır."

Umumi Hıfzısıhha Kanunu Madde 282:

"Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, ikiyüzelli Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir."