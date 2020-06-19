Haber Giriş: Kaynak: DHA
Boğazda yüzen yunuslar Üsküdar Sahili'nden görüntülendi
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Boğazı'nda yüzen yunuslar Üsküdar Sahili'nden görüntülendi.
Üsküdar Salacak Sahili'nde yunuslar vatandaşlara görsel şölen sundu. Yunusların suyun üzerinde adeta dans etmeleri kameralara yansıdı.
Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar bu anlar cep telefonu ile görüntülemeye çalıştı.
Boğazın güzelliğine renk katan yunuslar bir süre sonra gözden kayboldu.
Etiketler: İstanbul üsküdar sahili yunusSon Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 10:08
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