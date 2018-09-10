Astsubayı şehit eden terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 15 Ağustos 2018 tarihinde Adaklı ilçesi mülki sınırlarında düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarından birisinin, 8 Eylül 2017 tarihinde Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Sefa Kök’ün şehit edilmesi ve 1 personelin yaralanması olayının faili olan sözde Çavreş Gücü sorumlusu 'Yona Dersim' kod adlı Erol Ulucan isimli terörist olduğu tespit edildiği belirtildi.

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralandıktan sonra kaldırıldığı Elazığ Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Sefa Kök'ün (25) cenazesi memleketi Osmaniye'de gözyaşları arasında toprağa verilmişti.

Şehit olduğunda baba olmaya hazırlanan Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Sefa Kök'ün 8 aylık hamile eşi Yasemin Kök, yaklaşık bir ay sonra dünyaya gelen kızına Elif adını vermişti.

Kaynak: DHA