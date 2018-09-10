FETÖ'nün hücre evinde yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın haklarında arama kararı bulunan ve ByLock kullanıcısı olduğu belirtilen H.İ.Y ve eşi V.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki gün önce hücre evlerine ilişkin çalışmalar kapsamında bir adrese operasyon düzenlemiş, operasyonda FETÖ şüphelileri H.İ.Y ve eşi V.Y gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA