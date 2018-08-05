Astsubay Çavuş Serkan Karakaya: Köpek sürülerine karşı birlik ve beraberlik zamanı

Hakkari Yüksekova'da PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa ile eşi Nurcan Karakaya'yı şehit veren Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, Kayserispor'un terörün de lanetlendiği sezon açılışına katıldı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un, Kayseri Kadir Has Stadı'nda yapılan 2018-2019 futbol sezonu açılışına yakınlarıyla katılan şehit eşi Serkan Karakaya'yı, Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir karşıladı.

Bedir'in locasına geçen Karakaya'yı sarı-kırmızılı taraftarlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganıyla karşıladı.

Program öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Karakaya, Kayserispor Başkanı Bedir'in kendilerine bir davette bulunduğunu, kendilerinin de teröre inat buraya geldiklerini söyledi.

"Köpek sürülerine karşı birlik ve beraberlik zamanı"

Kayserispor'a ligde başarılar dileyen Karakaya, "Başkanım beni aradığında terörün lanetleneceğini söyledi. Taraftarlarla birlikte bağırarak, çağırarak, acımızı atlatırız diye etkinliğe katıldık. Başkanıma ilgisinden, alakasından dolayı teşekkür ediyorum. Kayserispor böyle bir başkana sahip olduğu için çok şanslı. Vatanımız sağ olsun benim acım hala içimde taze, hiçbir zaman da kurumayacak. O köpek sürülerine karşı birlik ve beraberlik zamanı. Şu an stattan da anlaşıldığı gibi Kayseri şehitleriyle birlikte." ifadelerini kullandı.

Erol Bedir: "Terörün bizi yıldıramayacağını hep beraber haykıracağız"

Erol Bedir, sezon açılışını iki ay önce planladıklarını ve bu hain saldırı olduktan sonra etkinliği yapma konusunda tereddüt ettiklerini, bunun üzerine şehit eşi Serkan Karakaya ile görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Serkan Karakaya'nın teröre karşı duruşunun kendilerini son derece etkilediğini vurgulayan Bedir, şunları kaydetti:

"Bu geceyi yapıp yapmama konusunda tereddüte düştük. Taraftarla konuştuk. Taraftar da 'Biz orada olacağız, siz yapmasanız da gelip terörü lanetleyeceğiz' dedi. Bununla yetinmedim. 'Acaba şehit ailesinin düşüncesi nedir?' diye Serkan Astsubayı aradım, fikrini sordum eğer istiyorlarsa töreni iptal edebileceğimizi söyledim. O da tam bir milli duruş sergileyerek 'Hayır böyle bir şey olmasın, terörün istediği zaten bu. Biz başımızı öne eğmemeliyiz, terör bizi yıldıramaz. Siz programınıza devam edin. Hatta isterseniz ben de katılmak isterim.' dedi. Ailece bu gecenin yapılmasını istediler, herkesten evvel geldiler. Bazen eğleneceğiz, bazen güleceğiz. Kayserispor'u alkışlayacağız ama içimizdeki kin, nefret, intikam duygusu, şehitlerimizin kanının yerde kalmaması temennisi hiç eksilmeyecek. Bugün hem sezon açılışını yapacağız hem de terörün bizi yıldıramayacağını hep beraber haykıracağız."

Kaynak: AA