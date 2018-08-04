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Şehit anne ve bebeğini anmak için Horma Kanyonu'nda 4 kilometre yürüdüler

Kastamonu Pınarbaşı'nda bir grup, 4 kilometrelik Horma Kanyonu'nu geçerek Hakkari'de şehit olan asker eşi Nurcan ile 11 aylık bebeği Bedirhan Karakaya'yı andı.

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Şehit anne ve bebeğini anmak için Horma Kanyonunda 4 kilometre yürüdüler

2. Türkiye Kanyon ve Doğa Sporları Festivali, Kastamonu Pınarbaşı Kaymakamlığı, Pınarbaşı Belediyesi ile Kanyon ve Doğa Sporları Araştırma Derneği işbirliğinde düzenlendi.

Horma Kanyonu'nda yapılan etkinliğe Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Salih Ayhan, Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Kanyon Araştırma Derneği (KAD) üyeleri ve vatandaşlardan oluşan 27 kişilik grup katıldı.

Kanyondaki yaklaşık 4 kilometrelik parkuru 7 saatte yürüyerek tamamlayan grup, Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'nın bombalı saldırısında şehit edilen asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Karakaya'yı anıp Ilıca Şelalesi'nde Türk Bayrağı açtı.

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Salih Ayhan, yaptığı açıklamada, "Geçen hafta yüreğimizi dağladılar. Alçaklar Nurcan kardeşimizi ve bebeğini katletti. Kanyona girerken bu etkinliği onların anısına yaparak bir farkındalık oluşturalım dedik. Bayrağımızı da Ilıca Şelalesi'nde açarak her zaman ve her yerde var olduğunu gösterdik. Nurcan kardeşimize ve bebeğine Allah'tan rahmet diliyorum. FETÖ, PKK ve tüm terör örgütlerini lanetliyoruz." dedi.

Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek ise "Askerimizin karşısına çıkamayarak eşini ve çocuğunu katleden terör örgütünü ve tüm terör örgütlerini lanetliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: pınarbaşı, nurcan karakaya, kastamonu, horma kanyonu, Bedirhan Karakaya
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