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Ordu'da engelliler deniz keyfini doyasıya yaşayacak

Ordu'da, engelli bireylerin denizle buluşması amacıyla bir plaja engelli rampası yapıldı.

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Orduda engelliler deniz keyfini doyasıya yaşayacak

Ordu Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların talebi üzerine engellilerin denize girmesine imkan sağlanması amacıyla yapılan engelli rampası, Altınordu ilçesi Akyazı Plajı'nda hizmete sundu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, yatırımları hayata geçirirken toplumda rahat hareket etmeleri için engellileri de göz ardı etmediklerini belirtti.

Vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya yönelik projeleri gerçekleştirmeye devam ettiklerini aktaran Yılmaz, "Her alanda özgürce yaşama hakkı olan engelli kardeşlerimiz artık denize rahatlıkla girebilecek. Engellilerimizin tekerlekli araçlarıyla denize girebileceği ahşap rampayı sahilimizde hayata geçiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Yılmaz, 24 metre uzunluğunda ve 128 santimetre genişliğinde inşa edilen rampa sayesinde engelli bireylerin herhangi bir risk olmadan denizle buluşacağını vurgulayarak, "Kurulan rampa sayesinde engelli vatandaşlarımız denizin keyfini artık hiçbir engel olmadan doyasıya çıkarabilecek. Toplumun her kesimine hitap eden projelerle yaşanabilir bir Ordu için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: ordu büyükşehir belediyesi, engelli rampası deniz
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