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Antalya'da belediye otobüsü devrildi: 22 yaralı

Antalya Alanya'da belediye otobüsünün devrilmesi sonucu 4'ü ağır, 22 kişi yaralandı. Bakan Çavuşoğlu, yaralıları hastanede ziyaret etti.

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Antalyada belediye otobüsü devrildi: 22 yaralı

Alanya Belediyesi'ne ait sürücüsü henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Güzelbağ Mahallesi-Emişbeleni karayolunda devrildi.

Kazada, sürücü ile 21 yolcu yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastanelere kaldırılan yaralılardan 4'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Çeşitli ziyaretler için ilçede bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaralıların bulunduğu hastanelere giderek hastaların durumu hakkında bilgi aldı.

Bakan Çavuşoğlu, hasta ve yakınlarına geçmiş olsun dileğinde bulundu. 

Kaynak: AA

Etiketler: otobüs, dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu, antalya, alanya
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