Gözler sınırda, eller tetikte.

Mehmetçik, Ramazan Bayramı'nda da sevdiklerinden uzakta vatan nöbetinde.

Mehmetçik, bayramlaşmadan sonra kutsal görevine döndü

Şırnak'ta sınırın sıfır noktasındaki Altunbey Hudut Karakolu'nda görevli askerler, namaz sonrası tören alanında bayramlaşmak için yerini aldı. Aileleriyle de telefonda görüntülü konuşarak bayramlaşabildiler.

Tören sonrası görevlerine dönen askerler, vatan nöbetine devam etti.

Mehmetçik, bayramda da kutsal görevini yerine getirmenin haklı gururunu yaşadı.

Bayramda da görev yapan askerler, kendilerini mutlu ve şanslı hissettiklerini söyleyerek tüm Müslüman aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Hem Irak hem Suriye sınırını kontrol ediyorlar

Altunbey Hudut Karakolu konum olarak stratejik bir noktaya inşa edilmiş durumda.

Mehmetçik hem Irak hem de Suriye sınırını kontrol eden karakolda 24 saat esasına göre görev yapıyor.

Haber: Anıl Yağcı

Kamera: Faruk Yağız

Kurgu: Mahmut Karcı