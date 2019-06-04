Yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadele bayramda da aralıksız devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Lice'de hava destekli terör operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonda 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır-Lice bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda beş PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/LqhWwLiW3D — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 4, 2019

MSB, Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonlarda ise 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Böylece bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15'e ulaştı.

Kaynak: TRT Haber