Balıkesir'de bayilik açtı, sistemin iç yüzü ortaya çıkınca sanık sandalyesine oturdu. Çiftlikbank öncesi Hakkari Yüksekova’da uzman çavuş olarak görev yapan Hakkı Cangül, soruşturma başlayınca kardeşiyle birlikte cezaevine girdi.

Çiftlik Bank'ı sosyal medyadaki reklamlardan ve televizyondan görerek yatırım yapan ve akabindeki olaylar sonucunda 14 ay cezaevinde kalan Cangül, başından geçenleri TRT Haber'e anlattı:

"Bayilikler açılmaya başlandı. Franchising için 15 bin dolar civarında meblağ koydular. Bunu ödemek istemedim. Bize teklif edildi, komisyonlardan düşmek kaydıyla Avrupa’nın devi olacağız diyerek bayilik verdiler. Mehmet Aydın ile sözleşme imzaladık."

Reklam filmi Cangül'ün dükkanında çekildi

Cangül, işe Balıkesir'de organik ürünler satan bir dükkan açarak başladı. İş yeri çok beğenilen Cangül'ün dükkanında Çiftlik Bank'ın reklam filmleri çekildi. Fakat Aydın, sucukların üzerine etiket basmadığı için Cangül'ün dükkanını 1 ay süreyle kapattı.

Çiftlikte bitcoin tarlası

Daha sonra işleri büyütmek isteyen Cangül, yurt dışından cihaz sipariş ederek bitcoin tarlası oluşturdu. Firari Mehmet Aydın ile de bu şekilde tanıştı.

Cangül yüksek kar bırakan bitcoinler için Mehmet Aydın'dan teklif aldığını, ardından da cihazların Akhisar'daki çiftliğe götürüldüğünü söyledi.

Mehmet Aydın'ın cihazları işletmek yerine başkalarına satmaya başladı. Hakkı Cangül, bunu duyunca, o cihazları geri alarak Balıkesir'e döndü. Ancak soruşturmanın başlamasıyla birlikte cihazlara polis tarafından el konuldu. Aydın'da kalan diğer makinelerin akıbeti ise halen belli değil.

Sistem yöneticisi olarak suçlanan Cangül'ün babası ve kardeşi de sanık sıfatıyla soruşturmada yer aldı.

"Maddi anlamda zarara uğradım, borçlarımı ödeyemiyorum"

Hakkındaki iddiaları reddeden Cangül, kendisinin de mağdur olduğunu ve maddi anlamda çöküntüye uğradığını belirtiyor:

"Şirketimin vergisi ödediğim parasını alamadığım, şahsi anlamda yatırımlardan da toplam 1 buçuk milyon lira gibi bir para kaldı. Onun haricinde vergi, icralar, araç kredileri şahsi krediler. Şu an ödeyemiyorum. En büyük mağdur benim. Onlarca fatura kestik. Aldığımız komisyonun KDV’sini ödedik. Alamadığım paranın vergisiyle mükellefim."

Hakkı Cangül'ün kısa yoldan para kazanmak isteyenlere de bir mesajı var:

"Tavsiyem bir daha kolay para kazancı hırsıyla bu tarz işlerde bulunulmasın. El emeği göz nuru herkes kendi ekmeğini yesin."

"Devletin kurumları mağdur için gerekeni yapıyor"

Cangül'ün avukatları, mağdurların parasının devletin ilgili kurumlarının çalışmalarıyla ilerleyen zamanda geri ödeneceğini ifade ediyor.

Avukat Kamil Barkır, "Devletin takibini görüyoruz. Vatandaşların da mağduriyetini de görüyoruz. Suçla elde edilen mal varlıklarına el konulmuş. Ama büyük bir çoğunluğunun yurt dışına kaçırıldığını gözlemliyoruz." dedi.

Kaynak: TRT Haber