Türkiye, ülkelerindeki savaştan ve ekonomik istikrarsızlıktan kaçıp daha iyi bir yaşam için Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenlerin geçiş güzergahında bulunuyor.

Karasularımız sık sık kaçak göçmenlerin insanlık dışı şartlarda umuda yolculuğuna sahne oluyor.

"Umuda" tehlikeli yolculuk

Yırtık lastik bota doluşmuş 35 göçmen... Kimi Filistinli, kimi Suriyeli, kimi de Kongolu... Aralarında, anne sütü daha ağzının kenarında kurumamış masumiyette olanlar da var. Farklı coğrafyalarda doğup ortak bir kaderi yaşayan düzensiz göçmenlerin tek arzuları Avrupa'ya gitmek. Türkiye, onların umuda tehlikeli yolculuğunun geçiş noktasında bulunuyor.

TRT Haber operasyona tanıklık etti

TRT Haber ekibinden Muhabir Deniz Aslan ve Kameraman Mehmet Yılmaz Sahil Güvenlik ekipleriyle bir gün geçirdi. Ege Denizi'nde havanın kararmasıyla başlayan 12 saatlik devriye görevine eşlik etti.

Sabahın çok erken saatleri. Daha iyi bir yaşam umuduyla ülkelerinden çıkıp Avrupa’ya gitmek isteyen bir grup düzensiz göçmeni taşıyan bot karasularımızda Sahil Güvenlik ekiplerimizce tespit edildi.

İçlerinde çocukların ve kadınların da olan düzensiz göçmen grubu, Sahil Güvenlik ekibinin defalarca yaptığı "dur" ihtarına uymadı. Ege Denizi'ndeki tehlikeli yolculuklarına bir süre daha devam ettiler.

Küçük çocuklar, endişeli yüzler...

Lastik bot, Sahil Güvenlik ekiplerinin kontrollü manevralarıyla önce yavaşlatıldı. Ardından, atılan halatla bota yanaşıldı.

Ekipler lastik bottan önce dalgaların ıslattığı küçük çocukları aldı, ardından ise yüzlerinde endişeli ifadeler bulunan kadınları...

Bütün geceyi denizin ortasında geçiren göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerinin dağıttığı battaniyelerin altında karınlarını doyurdu.

Umuda yolculukları son bulan düzensiz göçmenlerin hepsinin hikayesi acılarla dolu.

"Lütfen hayatımızı değiştirin, bebekler acı çekiyor"

İsrail'in attığı bombalarla artık gidecek bir evi olmayan Filistinli Nadia, üç çocuğuyla birlikte Gazze'den kaçanlardan... Arkada bırakmak zorunda kaldığı eşi, sudan bahanelerle 3 yıldır insani standartlardan uzak bir İsrail hapishanesinde tutuluyor.

"İsrail her şeyimizi kontrol altında tutuyor. Sokakta yürüyemiyoruz. Yiyeceğimiz, elektriğimiz yok. Çocuklarım tehlikede. En küçük oğlum onu hiç görmedi. Huzur içinde yaşamak istiyorum. Eşimi yeniden görmek istiyorum. Lütfen hayatımızı değiştirin, bebekler acı çekiyor.

Filistinli Karim’in ise tek isteği, Gazze'de İsrail bombardımanında kulakları sağır olan kızının yeniden duyması.

35 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi'ne teslim edildi

Düzensiz göçmenler kimlik tespitlerinin yapılabilmesi için Çeşme Marina’da bulunan Sahil Güvenlik İskelesi'ne getirildi. 35 göçmen, Sahil Güvenlik kara ekipleri tarafından yapılan kimlik tespitlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Haber: Deniz Aslan

Kamera: Mehmet Yılmaz