Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Askeri araçlar depremzedelerin hizmetinde
[Fotoğraf: TRT Haber]
Elazığ'da depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için tüm olanaklar seferber edildi. Jandarmanın Unimog askeri kamyonları da depremzedelerin eşyalarının taşınmasında kullanılacak.
Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen depremin ardından depremzedelerin ihtiyaçları giderilmeye devam ediyor.
Bu kapsamda eşyalarını taşıyacak araç bulmakta zorlanan ağır hasarlı ev sahiplerinin yardımına Jandarma Genel Komutanlığı'na ait Unimog Mercedes marka askeri kamyonetler yetişti.
Ankara'dan Elazığ'a getirilen araçlar, depremzedelerin eşyalarının şehiriçinde taşınmasında kullanılacak.
Etiketler: jandarma unimog askeri araç Elazığ depremiSon Güncelleme: 8 Şubat 2020 Cumartesi 11:12
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