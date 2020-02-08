Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İdlib’de bulunan gözlem noktalarımız görevine devam etmekte ve sahip olduğu harp, silah, araç ve gereçlerle kendilerini koruyabilecek yetenektedir." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada ayrıca, yapılacak yeni bir saldırı durumunda meşru müdafaa kapsamında yine en sert şekilde karşılık verileceği kaydedildi.