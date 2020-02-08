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MSB: Saldırı durumunda en sert şekilde karşılık verilecektir
Milli Savunma Bakanlığından, İdlib'deki gözlem noktalarında göreve devam edildiği ve yapılacak her türlü saldırıya karşılık verileceği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İdlib’de bulunan gözlem noktalarımız görevine devam etmekte ve sahip olduğu harp, silah, araç ve gereçlerle kendilerini koruyabilecek yetenektedir." ifadeleri kullanıldı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada ayrıca, yapılacak yeni bir saldırı durumunda meşru müdafaa kapsamında yine en sert şekilde karşılık verileceği kaydedildi.
Etiketler: son dakika msb idlib gözlem noktasıSon Güncelleme: 8 Şubat 2020 Cumartesi 11:16
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