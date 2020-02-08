Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Erzurum kırsalında gerçekleştirilen operasyonda gri kategoride aranan Ömer Oran etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Erzurum kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde İl Jandarma Komutanlığının desteğiyle operasyon düzenlendi.
Operasyonda gri kategoride aranan sözde Serhat Eyaleti Karayazı Grup sorumlusu Bager kod adlı Ömer Oran'ın silahıyla birlikte bugün etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Etiketler: son dakika terörden arananlar listesiSon Güncelleme: 8 Şubat 2020 Cumartesi 10:52
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