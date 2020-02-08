Manisa günlerdir tedirgin. 22 Ocak’ta meydana gelen 5,4'lük depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor.

Büyüklü küçüklü sarsıntıların sayısı 2 bin 500'ü geçmiş durumda. Kırsal kesimdeki bazı mahallelerde hasar var. Bugün 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

Özellikle depremin merkez üssü Kırkağaç ve Akhisar ilçelerinde herkes elinde telefon meydana gelen depremleri takip ediyor.

TRT Haber'in Sıcak Nokta ekibi Manisa'ya gitti. Sarsıntılar nedeniyle tedirgin olan Manisalılarla konuştu.

Artçı sarsıntıların sayısı 2 bin 500'ü geçti

Manisa 22 Ocak'tan beri beşik gibi sallanıyor. O gün meydana gelen 5,4'lük depremden sonra sanki yer hiç durmadı. Her gün onlarca sarsıntı oluyor. Sayıları 2 bin 500'ü geçmiş durumda.

Manisalılar için günler endişeli geçiyor. Hemen hemen herkes anlık deprem verilerini cep telefonlarından takip ediyor.

Depremlerin merkez üssü Kırkağaç ve Akhisar ilçeleri. Sarsıntılar kırsal alanlardaki yerleşim birimlerinde hasara da neden oldu.

"Yeni binalarda tehlike yok"

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "390'ın üzerinde hafif hasarlı, 140'ın üzerinde ağır hasarlı binamız var. Acil yıkılması gereken binalar var, fakat şöyle bir en azından rahatlatıcı bilgi vereyim, ağır hasarlı binalar veya yıkılması gereken binaların hemen hemen hepsi, çok eski, kerpiç ve taş yığma evlerden oluşuyor. Betonarme binalarda, yeni yapılan binalarda çok fazla tehlike yok." dedi.

Mahallesinde kalanlar evlerine girmeye korkuyor

Hasar olan yerlerden biri Akhisar’a bağlı Selçikli mahallesi. Mahallenin nüfusu bin 500 kişi. Ama birçoğu il merkezindeki akrabalarının yanına gitmiş. Kalanlarsa eve girmeye korkuyor. Özellikle de geceleri.

Manisa genelinde Akhisar, Soma, Kırkağaç ve Saruhanlı ilçelerine bağlı 76 mahallede 305 ağır hasarlı, 802 az hasarlı yapı belirlendi.

3 öğün sıcak yemek ve duş imkanı

29 mahallede 518 AFAD çadırı kuruldu. Depremden zarar görenlere psikolojik destek de veriliyor. Depremlerde hasar gören yerlerden biri de Kırkağaç’a bağlı Karakurt mahallesi.

Bölgedeki kırsal mahallelerdeki evlerine girmeye korkanlar için ilçedeki Şehzadeler Gençlik ve İzci Kampı hizmet veriyor. Burada günde 3 öğün yemek ve sıcak duş imkanı da var. Şu an da 201 kişi burada kalıyor.

Akhisar merkezde ise gözle görülür bir hasar yok. Ama yine de herkes tedirgin. Kimi artık evine güvenmiyor. Farklı yollar arıyor.

Ardı arkası kesilmeyen sarsıntılar nedeniyle Aksihar'da emlak sektörü de etkilendi.

Peki Manisa'da bu kadar çok sarsıntının olmasının sebebi ne?

Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "İki hafta süresi boyunca bugün de dahil olmak üzere hep 4’ün üzeri büyük depremler var. Buradaki enerji giderek boşalıyor. Yavaş deprem bir yandan da iyi haber; çünkü burada beklediğimiz veya bekleyeceğimiz 6 ve 6 üzeri depremlerin enerjisi boşalmış oluyor. Aşağı yukarı 15 km boyunca deprem oluşturabilecek fayın enerjisi orada boşaldı. Eğer bu şekilde devam eder başka tarafa doğru gerilim transferi olmazsa bu depremler bu şekilde davam edecek insanlar bunu çok hissedecek ama yıkıcı deprem gelmeyecek diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Manisalılar için bu aralar günler kolay geçmiyor. Tek dilekleri bir an önce sarsıntıların durması.