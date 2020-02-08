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Bolu Dağı'nda tır geçişlerine izin verilmiyor
[Fotoğraf: AA]
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Tır sürücüleri araç park alanlarına yönlendiriliyor.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde önceki gün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkisini arttırdı.
Dağkent, Abant Kavşağı, Elmalık ve Bolu Dağı Polisevi mevkilerinde kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreye ulaşırken, Karayolları ekipleri güzergahtaki çalışmalarına devam ediyor.
İstanbul istikameti Elmalık kavşağında kontrollerini artıran trafik ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için tırların Bolu Dağı'ndan geçişine izin vermiyor.
Ekipler, tır sürücülerini araç park alanlarına yönlendiriyor.
Etiketler: Bolu Dağı d-100 kara yoluSon Güncelleme: 8 Şubat 2020 Cumartesi 09:48
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