D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde önceki gün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkisini arttırdı.

Dağkent, Abant Kavşağı, Elmalık ve Bolu Dağı Polisevi mevkilerinde kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreye ulaşırken, Karayolları ekipleri güzergahtaki çalışmalarına devam ediyor.

İstanbul istikameti Elmalık kavşağında kontrollerini artıran trafik ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için tırların Bolu Dağı'ndan geçişine izin vermiyor.

Ekipler, tır sürücülerini araç park alanlarına yönlendiriyor.