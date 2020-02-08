İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir grubun sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla yasa dışı bahis sitelerinden çok sayıda kişinin yüksek kazanç elde etmesini sağladıklarını belirterek dolandırıcılık yaptığını belirledi.

Ekip, yaklaşık bir aylık teknik ve fiziki takiple, grup üyelerinin, yüksek miktarda bahis kazandıklarını ancak paranın yurt dışından transfer edilmesi için havale masraflarının ödenmesi gerektiğini söyleyerek 95 kişiden 2 milyon 165 bin lira aldıklarını tespit etti.

Kimlikleri belirlenen 25 şüpheliden 19'u, Adana, Mersin ve Bartın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Aralarında şebeke elebaşı olduğu iddia edilen M.Ş. ile bir kadının da olduğu zanlılar, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Polis, adreslerinde bulunamayan 6 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.