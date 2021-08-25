Haber Giriş: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 23:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aşılarını yaptırmayan 2 doktor virüse yenik düştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Koronavirüs tedavisi gören Operatör Dr. İlhami Atılgan ve Patolog Dr. Murat Tad, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. İki doktorun da koronavirüs aşılarını yaptırmadıkları belirtidi.
Bir süredir Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde koronavirüse yakalandıkları için tedavi altında bulunan iki doktor Operatör Dr. İlhami Atılgan ve Patolog Dr. Murat Tad, dün gece hayatını kaybetti.
İki dokktorun da koronavirüs aşılarını yaptırmadıkları belirtildi.
Bakan Koca'dan açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İki arkadaşımız COVID-19'a yenildi. Operatör Dr. İlhami Atılgan 55, Patolog Dr. Murat Tad 49 yaşındaydı. Kayıtlarımızdan maalesef, iki değerli hekimin aşı olmadığını öğrendik. Meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Benzer acılar artık yaşanmasın" dedi.
Etiketler: Koronavirüs Sağlık Çalışanları Koronavirüs Aşısı
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