Artvin’de minibüs devrildi: 4 yaralı

Artvin'de Kenan Demirel'in kullandığı minibüs Yusufeli-İspir Devlet Karayolu'nun 1. kilometresi Sebzeciler mevkisindeki T-20 tüneli içerisinde kontrolden çıkarak tünel duvarına çarptıktan sonra devrildi.
Kazada sürücü Demiral'ın yanı sıra araçta bulunan Müslim Demirel, İlker Demirel ve Ersin Kavas yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Artvin Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.
Yaralılardan Kenan ve Müslim Demirel'in hayatı tehlikesinin olduğu öğrenildi.