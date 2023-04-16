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Türkiye
AA 16.04.2023 16:40

Edirne'de gök gürültülü sağanak etkili oldu

Edirne'de şiddetli sağanak ve zaman zaman dolu yağışı etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle kısa sürede bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Edirne'de gök gürültülü sağanak etkili oldu
[Fotograf: AA]

Gün boyu yağmur geçişlerinin görüldüğü kentte öğleden sonra gök gürültülü sağanak başladı, yağış zaman zaman dolu şeklinde gerçekleşti.

Yağış nedeniyle kısa sürede bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış hem yaya hem de araç trafiğini olumsuz etkiledi.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçak altlarına sığındı.

Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte sağanağın ve dolu yağışının aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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