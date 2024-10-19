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Türkiye
AA 19.10.2024 18:00

Artvin'de kar yağışı etkili oldu

Artvin'in yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürüyor.

Yağış dolayısıyla Artvin'in Borçka ilçesindeki Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı Camili Havzası'nda yer alan 6 köyün yolu bir süre ulaşıma kapandı.

Karayolları ekiplerinin iş makineleriyle yürüttüğü çalışmanın ardından kapalı köy yolları tekrar ulaşıma açıldı. Camili Geçidi'nde ise kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.

Atabarı Kayak Merkezi'ne de sezonun ilk karı yağdı

Şavşat'ta Arsiyan, Eskikale ve Pınarlı Yaylası başta olmak üzere yayla ve mezralar ile Yusufeli'nde Kaçkar Dağları'nın eteklerindeki yerleşim yerleri beyaz örtüyle kaplandı.

Artvin'de kar yağışı etkili oldu

Öte yandan Atabarı Kayak Merkezi'ne de sezonun ilk karı yağdı.

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Artvin'de kar yağışı etkili oldu
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