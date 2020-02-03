Şavşat ilçesine bağlı Ciritdüzü köyünde 2 katlı evdeki kalorifer kazanının patlaması sonucu yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler evi sardı. Ev sakinleri, kendilerini dışarı atıp, sağlık ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Alevlerden aracını kurtarmak isteyen kadın yaralandı

Alevler arasında evin altındaki garajdan kurtarmak istediği otomobiliyle geri manevra yaptığı sırada kaza yapan Hatice Polat, yaralandı.

Tedaviye alınan ve emekli hemşire olduğu öğrenilen Polat'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülse de ev kullanılamaz hale geldi.

Evde hasara neden olan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

