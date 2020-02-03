5 araç birbirine girdi, TEM ulaşıma kapandı
Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu’nda 5 aracın çarpışması sonucunda meydana gelen kaza nedeniyle, trafiğe kapanan İstanbul istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Zincirleme kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Körfez ilçesi Şirinyalı Hamzadere viyadüğü mevkiinde, 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza bölgesine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi ulaştı.
Sağlık ekipleri, kazada yaralanan vatandaşların olmadığını belirledi.
İtfaiye, polis ve karayolu ekipleri, yolun kuzey şeridinin trafiğe kapanmasına neden olan otomobilleri çekmek için çalışma başlattı.
Kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu
Hareket edebilen otomobilleri emniyet şeridine iten ekipler, bir otomobili yoldan geçen bir tıra bağlayarak çekti.
Kaza nedeniyle uzun araç kuyruğunun oluşan yol, yaklaşık 1 saat kapalı kalmasının ardından araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.