Körfez ilçesi Şirinyalı Hamzadere viyadüğü mevkiinde, 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza bölgesine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi ulaştı.

Sağlık ekipleri, kazada yaralanan vatandaşların olmadığını belirledi.

[Fotoğraf: İHA]

İtfaiye, polis ve karayolu ekipleri, yolun kuzey şeridinin trafiğe kapanmasına neden olan otomobilleri çekmek için çalışma başlattı.

Kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu

Hareket edebilen otomobilleri emniyet şeridine iten ekipler, bir otomobili yoldan geçen bir tıra bağlayarak çekti.

[Fotoğraf: İHA]

Kaza nedeniyle uzun araç kuyruğunun oluşan yol, yaklaşık 1 saat kapalı kalmasının ardından araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.