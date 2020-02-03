Düzce'de direksiyonu kilitlenen otomobil direğe çarptı
Haber Giriş: Kaynak: İHA
Düzce'de direksiyonu kilitlenen bir otomobil, direğe çarparak durabildi. Kazada ölen veya yaralanan olmazken, sürücü ise aracı bırakıp gitti.
[Fotoğraf: İHA]
Turgut E.’ye ait 81 ABA 550 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Tütüncü Sokak’tan D-100 istikametine seyir halindeyken otomobilin direksiyonu aniden kilitlendi.
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü elektrik direğine çarparak durabildi.
Kazayı gören sokak sakinlerini haber vermesi üzerine olay yerine Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri gitti.
Sürücü olay yerinden kaçtı
Ekipler, otomobilde yanma ihtimaline karşı önlem alırken, otomobil sokak sakinleri tarafından yolun kenarına çekildi.
Kazada ölen veya yaralanan olmazken, sürücü ise aracı bırakıp gitti.
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