Merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde iki katlı evin birinci katından alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederken evde tek yaşayan Ali Rıza Özdemir'in kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıktığı belirlendi.

[Fotoğraf: İHA]

Yangın nedeniyle oluşan yoğun dumandan etkilenen Özdemir, olay yerine sevk edilen ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

100 güvercin telef oldu

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonucu iki katlı ev kullanılamaz hale gelirken, 100 güvercinin de telef olduğu tespit edildi.

[Fotoğraf: İHA]

İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışması sürüyor.