İzmir'de 29 düzensiz göçmen yakalandı
Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir Seferihisar'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 29 düzensiz göçmen yakalandı.
[Fotoğraf: Sahil Güvenlik Komutanlığı]
Sahil Güvenlik Korveti tarafından ilçenin açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot tespit edildi.
Ekiplerce durdurulan lastik botta bulunan 10 Eritre, 7 Kongo, 6 Filistin, 2 Bangladeş, 1 Orta Afrika Cumhuriyeti, 1 Suriye, 1 Fildişi Sahili ve 1 Mali uyruklu toplam 29 düzensiz göçmen yakalandı.
Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: izmir seferhisar Sahil güvenlikSon Güncelleme: 3 Şubat 2020 Pazartesi 00:01
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