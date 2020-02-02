Trabzon'da koronavirüs şüphesi: Çinli turistte virüse rastlanmadı
Haber Giriş: Kaynak: İHA
Trabzon'da koronavirüs şüphesi ile hastaneye getirilen Çinli turistte virüse rastlanmadı.
[Fotoğraf: İHA Video]
Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüs, Trabzon'da polisleri harekete geçirdi. Van'dan aracıyla geldiği öğrenilen Çinli turisti gören polis ekipleri şüphelenerek aracı durdurdu.
Tanjant yolunda durdurulan Çinli turist için İl Sağlık Müdürlüğünden uzman bir ekip istendi. Uzman ekip tarafından giyilen koruyucu kıyafetlerle ambulansa alınan Çinli turist, Korona virüs şüphesi ile hastaneye getirildi.
Burada yapılan kontrollerde Çinli turistte Korona virüsüne dair bir bulguya rastlanmadı.
Etiketler: Trabzon koronavirüs çin çinli turistSon Güncelleme: 2 Şubat 2020 Pazar 22:44
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