Artvin'de heyelanla kapanan yol için çalışmalar sürüyor

Heyelanın meydana geldiği Arhavi'nin Kıyıcık mevkiinde, iş makinelerince diğer şeridin açılması için yapılan çalışmalar gece boyunca devam etti.

Karayolları, AFAD, jandarma ve polis ekiplerinin de bulunduğu bölgeye sabah erken saatlerden itibaren çevre il ve ilçelerden de takviye ekiplerin geldiği görüldü.

[Fotoğraf: AA]

Bir aracın toprak altında kaldığı değerlendiriliyor

Öte yandan, heyelan sonucu toprak altında olduğu değerlendirilen bir aracın bulunabilmesi amacıyla Erzincan, Rize ve Ankara'dan getirilen teknik cihazlar ve dronlarla çalışma yapılıyor.

[Fotoğraf: AA]

Güzergahta trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor.