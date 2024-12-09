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Türkiye
AA 09.12.2024 09:36

Artvin'de heyelanla kapanan yol için çalışmalar sürüyor

Artvin'in Arhavi ilçesinde heyelan sonucu kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nun ikinci şeridinin de ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Ayrıca toprak altında olduğu değerlendirilen bir aracın bulunabilmesi için de ekipler aralıksız çalışıyor.

Artvin'de heyelanla kapanan yol için çalışmalar sürüyor

Heyelanın meydana geldiği Arhavi'nin Kıyıcık mevkiinde, iş makinelerince diğer şeridin açılması için yapılan çalışmalar gece boyunca devam etti.

Artvin'de heyelanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Artvin'de heyelanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Karayolları, AFAD, jandarma ve polis ekiplerinin de bulunduğu bölgeye sabah erken saatlerden itibaren çevre il ve ilçelerden de takviye ekiplerin geldiği görüldü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bir aracın toprak altında kaldığı değerlendiriliyor

Öte yandan, heyelan sonucu toprak altında olduğu değerlendirilen bir aracın bulunabilmesi amacıyla Erzincan, Rize ve Ankara'dan getirilen teknik cihazlar ve dronlarla çalışma yapılıyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Güzergahta trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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Artvin Heyelan Ulaşım
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