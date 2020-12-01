Osmaniye'de tarımsal sulama ihtiyacının yanı sıra üzerinde bulunan hidroelektrik santraliyle elektrik ihtiyacını da karşılayan Arslantaş Baraj Gölü'nde su seviyesi, gözle görülür oranda azaldı.

Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğü, 30 Eylül tarihinde sona ermesi planlanan tarımsal sulama mevsiminin yağışların yetersiz olması nedeniyle uzadığını, soğan, patates, turp, narenciye ve meyve üreticililerinin sıkıntı yaşamaması için baraj gölünden kanallara su takviyesi yapıldığını açıkladı.

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Çekilmenin su kanalları ve Ceyhan Nehri'ne su bırakılması nedeniyle yaşandığı öngülüyor. Detaylı inceleme yapılacak.