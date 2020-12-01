Haber Giriş: 1 Aralık 2020 Salı 11:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Arslantaş Baraj Gölü'nde su seviyesi azaldı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de Arslantaş Baraj Gölü'ndeki su seviyesi, yağışların az olması ve tarımsal alanda sulamaya duyulan ihtiyacın artması nedeniyle düştü.
Osmaniye'de tarımsal sulama ihtiyacının yanı sıra üzerinde bulunan hidroelektrik santraliyle elektrik ihtiyacını da karşılayan Arslantaş Baraj Gölü'nde su seviyesi, gözle görülür oranda azaldı.
Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğü, 30 Eylül tarihinde sona ermesi planlanan tarımsal sulama mevsiminin yağışların yetersiz olması nedeniyle uzadığını, soğan, patates, turp, narenciye ve meyve üreticililerinin sıkıntı yaşamaması için baraj gölünden kanallara su takviyesi yapıldığını açıkladı.
[Fotoğraf: AA]
Çekilmenin su kanalları ve Ceyhan Nehri'ne su bırakılması nedeniyle yaşandığı öngülüyor. Detaylı inceleme yapılacak.
Etiketler: Barajlar
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