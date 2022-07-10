İstanbul Arnavutköy'de denizde yüzen Furkan Duran bir süre sonra gözden kayboldu. Duran'ı göremeyenler durumu cankurtaranlara haber verdi.

Ekipler yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından Duran'ı denizden çıkarttı. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Arnavutköy Kaymakamlığı tarafından elverişsiz hava koşulları nedeniyle Karaburun ve Yeniköy sahillerinde 9-10 Temmuz tarihlerinde denize girmek yasaklanmıştı.