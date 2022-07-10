Haber Giriş: 10 Temmuz 2022 Pazar 22:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı
[TRT Haber Arşiv]
Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde Ekrem O. idaresindeki otomobil, Beyşehir-Seydişehir kara yolunun birinci kilometresindeki kavşakta Veysel Ö. yönetimindeki minibüsle çarpıştı.
Kazada, sürücü Veysel Ö. ile minibüsteki Havva Ö., Siraç Ö., Cihan N., Gülizar Ö., Fatma Nur N. ve Yiğit Asaf Ö. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Etiketler: Konya Trafik Kazası
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