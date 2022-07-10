Haber Giriş: 10 Temmuz 2022 Pazar 20:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da terör örgütü DHKP/C üyesi tutuklandı
[Getty]
İstanbul'da, "DHKP/C silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İstanbulda Terörle Mücadele ekipleri, terör örgütü içerisinde Gazi Mahallesi alanında faaliyet gösteren, örgüt adına esnaftan para toplayan ve cezalandırma eylemlerinde bulunan C.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da aranan zanlı, Eyüpsultan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Etiketler: DHKPC/C Terör Örgütü Terörle Mücadele İstanbul
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