Haber Giriş: 10 Temmuz 2022 Pazar 19:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te otomobil devrildi: 7 yaralı
[TRT Haber Arşiv]
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde İ.Ö. yönetimindeki otomobil, Nurdağı-Gaziantep kara yolu Hisar mevkisinde tarlaya devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 6 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Gaziantep Trafik Kazası
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