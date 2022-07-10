Haber Giriş: 10 Temmuz 2022 Pazar 23:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Acil müdahale ihtiyacına Mehmetçik helikopterle yetişti
[Fotograf: AA]
Gökçeada'da acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan bir vatandaş, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle Çanakkale'ye götürüldü.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Çanakkale Valiliğinin talebi üzerine, Gökçeada'da acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan bir vatandaşın, Deniz Kuvvetlerine ait helikopter ile Çanakkale'ye nakledildiği belirtildi.
Açıklamada, "Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Etiketler: Mehmetçik Çanakkale Milli Savunma Bakanlığı
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