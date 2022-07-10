Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde O.Ö. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Dursun Ulusoy Caddesi'nde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü O.Ö ile motosiklette bulunan K.S. ağır yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Atkaracalar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen O.Ö. ve K.S. hayatını kaybetti.