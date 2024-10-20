Duman 9.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 20.10.2024 09:45

Arkadaşının emanet arabasını konteynerin üzerine koydu

Hatay'da bir esnaf, arkadaşının kendisine emanet ettiği otomobili zarar gelmemesi için forkliftle iş yerinin önündeki konteynerin üzerine koydurdu. Yeşil araç görenlerin ilgisini çekti.

Antakya ilçesinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'nde esnaflık yapan Yılmaz Özdemir, nakliyecilik yaparak kazanç sağlıyor. Bir süre önce Özdemir'in arkadaşı kendisine motoru arızalı olan aracı emanet etti.

İş yerinin önünde bir süre park halinde kalan aracın zarar göreceğini ve hırsızların hedefi olacağını düşünen Özdemir, aracı forkliftle iş yerinin önünde bulunan konteynerin üzerine koydurdu.

Konteynerin üzerinde 2 aydır duran otomobil, vatandaşların ilgisini çekerken adres tarifinde de kolaylık sağlanıyor. Özdemir tarafından insanlardan korumak için konteynerin üzerine yerleştirilen otomobil, sahibi teslim alana kadar konteynerin üzerinde kalmaya devam edecek.

"Arabaya kimse dokunmasın ve çalmasın diye yukarıya konteynere çıkarttım"

Arkadaşının emanet ettiği otomobili konteynerin üzerine koyarak koruyan Yılmaz Özdemir, "Arkamızdaki arabanın motoru arızalı olduğu için arkadaş emanet için bize bıraktı. Ben de bana emanet edilen araca ortalıkta kalmasın ve kimse dokunmasın diye yukarıya koydum. Arabanın içinde motor parçaları vardı. Aracın biraz motoru sıkıntılı olduğu için kimse dokunmasın ve çalmasın diye ben de yukarıya konteynere çıkarttım. Örneğin başka bir yerden dükkanımıza gelenleri diyoruz ki konteyner üzerinde bir yeşil araba var onun hemen yanındayız diye kolayca tarif edebiliyoruz. İnsanların ilgisini ve dikkatini çekiyor" dedi.

ETİKETLER
Hatay
Sıradaki Haber
Yurt genelinde 2,8 milyon araç denetlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:35
Türk savunma sanayiinin yeni araçları robotlarla SAHA'ya çıkıyor
11:18
Türkiye, 2025'te elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların payını yüzde 47,8'e çıkarmayı hedefliyor
11:13
Endonezya'da devlet başkanı seçilen Subianto, yemin ederek göreve başladı
11:09
Yılın son çeyreğinde gözler bütçe maratonu, büyüme verisi ve MB'de olacak
11:11
İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Dahira beldesine sızma girişiminde bulundu
11:07
Savunmadaki yerlileştirme başarısı SAHA'ya taşınıyor
Kastamonu'da ormanlar karla kaplandı
Kastamonu'da ormanlar karla kaplandı
FOTO FOKUS
Arkadaşının emanet arabasını konteynerin üzerine koydu
Arkadaşının emanet arabasını konteynerin üzerine koydu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ