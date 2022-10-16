Bartın’ın Amasra ilçesinde 14 Ekim saat 18.15’te meydana gelen patlamanın ateşi tüm Türkiye’yi sardı. Herkesin yüreği 41 cana yandı. Hastanelerde, kurtulanlar için edilen dualar yankılandı.

Şu an İstanbul’daki Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde 6, Bartın Devlet Hastanesi’nde ise 3 yaralı bulunuyor.

TRT Haber Muhabiri Ayşegül Çoban, Bartın Devlet Hastanesi’ne girdi, yaralılar ve aileleriyle görüştü.

Hüzün ve sevinç bir arada

Bartın Devlet Hastanesi’nin Göğüs Hastalıkları Birimi’nde tedavi gören kazazedeler, yerin yüzlerce metre altında olduğu gibi burada da bir aradalar. Uzun süre gaza maruz kalan yaralıların oksijen tedavisi sürüyor.

Sağlık durumları iyi ama akılları kaybettikleri arkadaşlarında. Arkadaşlarını kaybetmenin hüznüyle, kurtulup ailelerine kavuşmanın sevincini bir arada yaşıyorlar.

"Zor olan arkadaşlarım için çaba gösterememekti"

Tedavisi süren işçilerden biri, “Zor olan madenden çıkmak değil, arkadaşlarım için çaba gösterememekti” diyor. Herkes kendi kadar omuz omuza çalıştığı arkadaşları için de endişe duymuş o akşam.

Bartın’da tedavisi devam eden 3 maden işçisi için tüm hastane büyük özen gösteriyor. Her birinin birer refakatçisi var ama şehir dışından da sürekli ziyaretçileri geliyor.

Yaralı işçilerin; kendilerini kurtaran, hastaneye götüren, tedavi eden, bakımıyla ilgilenen ve kurtulmaları için dua eden herkese selamları var.

Haber: Ayşegül Çoban