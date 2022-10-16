Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar 12:07Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Gaziantep'te kaçakçılık operasyonları: Bandrolsüz 4 milyon 40 bin makaron ele geçirildi
[Fotograf: DHA]
Gaziantep'te ekipler kaçakçılara geçit vermiyor. Polisin düzenlediği eş zamanlı baskınlarda bandrolsüz 4 milyon 40 bin boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 araç ile 1 depoya operasyon düzenledi.
Eş zamanlı baskınlarda 4 milyon 40 bin boş makaron ele geçirildi.
Bandrolsüz makaronlara el koyan ekipler, 3 şüpheliyi de gözaltına aldı.
Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Gaziantep Kaçakçılık Makaron
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