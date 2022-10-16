Havanın soğuması ile vücut direncini artırıp, hastalıktan korunmak isteyenler, aktarlara gidiyor.

Soğuk kış akşamlarında ya da gün içinde sıcak bitki çayı içmek isteyenlerin öncelikli tercihi arasındaki ıhlamurun fiyatı yükseldi.

20 gramlık paket 20 lira

Kış aylarının gözde içeceği ıhlamurun kilosu 600 lirayı aştı. 1000 liradan satılan gram altın ile yarışan fiyatı görenler, kilo yerine gramla ıhlamur alıyor. 20 gramlık paketler, 20 liradan satışa sunuluyor.

Ihlamura alternatif olarak satılan ada çayı ile kekiğin 50 gramı 20 liraya, zencefilin 100 gramı 20 liraya, zerdeçalın 100 gramı 15 liradan alıcı buluyor.

"Ihlamur eskisi kadar satılmıyor"

İşçilik ile paketleme maliyeti nedeniyle ambalajlı ürünün kilogram fiyatının 1000 lirayı bulduğunu belirten aktar Orkun Yılmazörs, "Ihlamur genelde 20, 40 gramlık paket satılıyor. Pahalı bulanlar, 20 gramlık paketi alıyor ya da ada çayı, kekik tarzı bitki çayı içiyor. Bazıları zerdeçal, zencefil gibi köklerle karıştırıyor. İşçilik maliyeti de yüksek olduğu için ıhlamur eskisi kadar satılmıyor" dedi.