Fikirtepe Mahallesi Rüzgar Sokak'taki 24 katlı binanın bu kez 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

[Fotoğraf: İHA]

Binanın havalandırma sistemine yakın bir noktada başlayan yangın kısa sürede büyüyerek dış cepheye sıçradı.

İstanbul Kadıköy’de 24 katlı binada çıkan yangın kontrol altına alındıktan sonra sabah saatlerinde 3. kattan yeniden dumanlar yükseldi. Yangınla ilgili son durum @trthaber’de.https://t.co/QIbp8fV8zs pic.twitter.com/txHCwYqQ4l — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 16, 2022

Binanın tüm katlarına doğru yayılan yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

[Fotoğraf: DHA]

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

[Fotoğraf: DHA]

Soğutma çalışmaları sürüyor

Yangın sırasında binada bulunanlar tahliye edilirken, dumandan etkilenen bir kişi ise sağlık ekiplerince tedavi altına alındı.

[Fotoğraf: İHA]

Ekiplerin, binadaki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Günün ilk ışıklarıyla rezidansta oluşan hasar ortaya çıktı. Öte yandan, olay yeri inceleme ekiplerinin yangınla ilgili çalışmaları sürüyor.

[Fotoğraf: İHA]

"Yangın klimaların dış ünite ve kablolarından çıktı"

Ekiplerin ilk değerlendirmesine göre, yangının klimaların dış ünite ve kablarından çıktığı öğrenildi. Dış cephede kullanılan malzemenin dayanıksız olduğu da aktarıldı.