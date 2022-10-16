İstanbul'da 24 katlı binada yangın: Hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı
İstanbul Kadıköy'de dün akşam çıkan yangının itfaiye ekiplerince söndürüldüğü 24 katlı binada yeniden çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında oluşan hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı. Ekiplerin ilk değerlendirmelerine göre yangın, klimaların dış ünite ve kablolarından çıktı.
Fikirtepe Mahallesi Rüzgar Sokak'taki 24 katlı binanın bu kez 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Binanın havalandırma sistemine yakın bir noktada başlayan yangın kısa sürede büyüyerek dış cepheye sıçradı.
İstanbul Kadıköy’de 24 katlı binada çıkan yangın kontrol altına alındıktan sonra sabah saatlerinde 3. kattan yeniden dumanlar yükseldi. Yangınla ilgili son durum @trthaber’de.https://t.co/QIbp8fV8zs pic.twitter.com/txHCwYqQ4l— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 16, 2022
Binanın tüm katlarına doğru yayılan yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Soğutma çalışmaları sürüyor
Yangın sırasında binada bulunanlar tahliye edilirken, dumandan etkilenen bir kişi ise sağlık ekiplerince tedavi altına alındı.
Ekiplerin, binadaki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Günün ilk ışıklarıyla rezidansta oluşan hasar ortaya çıktı. Öte yandan, olay yeri inceleme ekiplerinin yangınla ilgili çalışmaları sürüyor.
"Yangın klimaların dış ünite ve kablolarından çıktı"
Ekiplerin ilk değerlendirmesine göre, yangının klimaların dış ünite ve kablarından çıktığı öğrenildi. Dış cephede kullanılan malzemenin dayanıksız olduğu da aktarıldı.
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