Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi 21:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da 24 katlı binada yangın
[Fotograf: AA]
Kadıköy'de rezidansta yangın çıktı. Bina sakinleri tahliye edildi. 24 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Fikirtepe Mahallesi Rüzgar Sokak'taki 24 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alt katlarda başlayan yangın, kısa sürede dış cephe kaplaması üzerinden binanın en üst katına kadar ulaştı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Kartal itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Bölgede soğutma çalışmaları yapılıyor. Bina sakinleri tahliye edildi.
Yangında kimsenin yaralanmadığı bilgisine ulaşıldı.
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