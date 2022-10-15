Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi 20:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ege Denizi için fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kuzey ve Güney Ege Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu. Meteoroloji fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Kuzey Ege'de rüzgar yarın doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.
Fırtınanın salı günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Güney Ege açıklarında ise rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden yine 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın salı günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Açıklamada, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.
Etiketler: Ege Denizi Fırtına Meteoroloji
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