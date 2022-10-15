Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi 18:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
[Fotograf: AA]
Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
A.K. yönetimindeki otomobil, Malatya-Ankara kara yolu Aydınlar mevkisinde B.K. idaresindeki otomobil ile çarpıştı.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan yaralıları çıkardı.
Yaralanan sürücüler ile E.D, B.A. ve İ.D, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan durumu ağır olan İ.D. hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Malatya Trafik Kazası
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